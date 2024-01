Rumeurs sur une probable rencontre avec Macky Sall : Mimi Touré dégage en touche Alors que des Rumeurs circulent sur une probable rencontre entre Macky Sall et d’autres ex membres de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, son ancien ministre Aminata Mimi Touré se montre catégorique et dégage en touche. Dans ce post sur Facebook, elle appelle même l’opposition à s’unir pour battre Amadou Ba dès le 1ier Tour de la présidentielle



Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2024 à 10:09

Je ne suis en aucune manière intéressée par une rencontre avec Macky Sall qui m'a illégalement renvoyé de l'Assemblée et fait annuler mes dizaines de milliers de parrains pour m'éliminer de l'élection présidentielle.



Tout ce qu'il reste à faire à Macky Sall c'est de respecter la date officielle de l'élection présidentielle du 25 février, d'organiser des élections libres et transparente et de libérer les milliers de prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons.



L'opposition devra s'unir pour battre son candidat Amadou Ba dès le 1er tour et engager notre pays sur le chemin du changement véritable.



