"Rupture avec le passé : Les 7 priorités de la nouvelle gouvernance"

Ambition retrouvée pour un développement autonome.



Planification à long terme contre le saupoudrage à court terme.



Résultats au lieu de simples dépenses.



Participation citoyenne pour une gestion inclusive.



Gestion déconcentrée au profit des territoires.



Équité et justice dans la gestion des ressources publiques.



Modernisation de l’administration pour plus d’efficacité.



Ces prioritisés traduisent un mandat clair reçu du peuple, pour rompre d'avec les pratiques anciennes et bâtir un État moderne et performant.