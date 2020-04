Rupture de stock de chloroquine : la PNA rassure Il n’y a pas de rupture de stock de chloroquine, comme ont pu le soutenir certains, évoquant cette éventualité face à la baisse des cas de guérison des malades du covid-19 au Sénégal. Ce sont en tout cas les assurances données par Dr Annette Seck Ndiaye de la pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna). « Le Sénégal n’a même pas épuisé son premier stock de Chloroquine. Et on a reçu la semaine dernière 66 mille doses de chloroquine de la part de Sanofi. La baisse du taux de guérison n’a absolument rien à voir avec la disponibilité du traitement utilisé. Ce traitement est disponible », indique-t-elle.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 07:20 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos