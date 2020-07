Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Russie: A 35 ans, elle épouse son beau-fils de 20 ans, après avoir divorcé d’avec le père (Vidéo) Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juillet 2020 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

Certaines unions sont comme un conte de fée que le monde doit voir pour croire. Mais d’autres unions sont entretenues par des sentiments qui ne peuvent être expliqués et peuvent être un peu difficile à comprendre ou paraître bizarres.





Mais quand c’est le véritable amour qui parle, il n’y a pas grand chose à remettre en question.





Une influenceuse des réseaux sociaux âgée de 35 ans a épousé son beau-fils de 20 ans après s’être séparée de son père, âgé de 45 ans.



Marina Balmasheva, originaire du kraï de Krasnodar en Russie, a vécu avec son ex-mari Arrey et son fils pendant plus de 10 ans.



Et après une décennie de mariage, Marina et Alexey ont décidé de se séparer. Après le divorce, Maria a trouvé l’amour en son beau-fils de 20 ans, Vladimir ‘Voya’ Shavyrin.

Le couple avait prévu de se marier début 2020. Mais leur projet a été retardé en raison de la pandémie du coronavirus. Ils se sont finalement mariés la semaine dernière dans un bureau d’enregistrement.



Une photo de mariage et une vidéo du couple signant les documents juridiques du mariage ont reçu des milliers de likes et de vues.



Elle a ajouté que le mariage n’a pas affecté leur relation, bien qu’ils aient tous les deux admis ne plus parler à son ex-mari, le père du marié. « Je pense qu’il n’aime pas ce que nous avons fait », a déclaré Marina. « Nous attendons un bébé et nous voulons maintenant déménager dans une ville plus grande. »



