S. Ndao sous les verrous: Chantage sur le père, après avoir filmé sa fille dans une position « kathior » Une invraisemblable histoire de mœurs défraie la chronique à Louga depuis quelques jours. En effet, cette affaire, estampillée ultrasensible et mettant sur la sellette un jeune homme d’une trentaine d’années, n’a pas encore livré tous ses secrets.

D’après des sources de "L’Observateur", ce dossier géré avec professionnalisme par les éléments du Commissariat central de Louga, a atterri sur la table du procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Louga, depuis la semaine dernière.

Les déboires judiciaires de S. Ndao font suite à l’exploitation d’une plainte contre X qu’un vieil homme a déposée pour le compte de sa fille, au Commissariat central de Louga. Interrogé sur sa plainte, le plaignant a déclaré qu’une vidéo montrant sa fille dans une position très inconfortable en compagnie d’un jeune homme, lui a été envoyée par un inconnu.



En plus, celui-ci le faisait chanter en lui réclamant une forte somme d’argent. Poursuivant, il a précisé que ce dernier menaçait de diffuser la vidéo en question s’il rechigne à lui envoyer la somme exigée.



Mais, le père a pris le soin de communiquer le numéro qui lui a transmis la vidéo obscène par le biais de l’application WhatsApp. « Je ne voulais céder à ce chantage, c’est pourquoi j’ai décidé de porter plainte contre X, car je suis persuadé qu’il me connaît parfaitement », explique-t-il. Munis de ces renseignements, les hommes du Commissaire Lamarana Diallo, très décidés à éclairer les zones d’ombre de cette histoire de mœurs, ont adressé une réquisition à la Sonatel afin qu’elle puisse localiser le numéro en question.



Après des jours de recoupements et d’investigations, les techniciens de ladite société ont finalement réussi à tracer le propriétaire du téléphone portable. Cette voie balisée, les limiers ont désormais les coudées franches pour procéder à l’arrestation du mis en cause. Invité à répondre sur les faits à lui reprochés, ce dernier les a balayés d’un revers de la main : « J’ai acheté le téléphone portable auprès d’un individu, mais ce n’est pas moi qui ai envoyé la vidéo au vieil homme », s’est-il défendu avec insistance S. Ndao.



Mais, il n’était pas en mesure de révéler l’identité de la personne qui lui a filé le téléphone. Suffisant pour qu’il soit retenu pour le délit de détention d’images à caractère pornographique et de chantage. Après la durée légale de sa garde-à-vue, le jeune homme a été conduit au parquet de Louga. Après un retour de parquet, S. Ndao a été envoyé, en début de semaine, en prison.













