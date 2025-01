S’adresser au peuple dans l'urgence et avec la solennité requise : Idrissa Seck invité à rompre le silence Devant la situation actuelle du pays et le silence d’Idrissa Seck, les langues commencent à se délier du côté de Rewmi. Dans une lettre ouverte adressée au président Idrissa Seck et rendue publique hier, Aly Nguer Faye, un responsable du parti à Thiès-Ouest, demande à Idrissa Seck de rompre le silence…

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

Selon "L’As", il écrit : « le Président Idrissa Seck, dont le parcours politique et la connaissance parfaite du fonctionnement de l'Etat ne font l'ombre d'aucun doute, doit parler au peuple dans l'urgence et avec la solennité requise. L'heure est grave. Le pays fonce tout droit vers le mur. Ces gens ne pourront pas gérer ce pays. Ils montrent des carences lourdes en matière de gestion étatique. Ils sont incompétents ».



Le journal ajoute qu’il a noté que son avènement aux affaires, en tant que Premier Ministre, avait permis d'octroyer 5 000 emplois à la jeunesse sénégalaise. Et ainsi, des médecins, des commissaires, des enseignants, des ingénieurs...etc. ont pu servir leur pays, grâce à cet homme.



D'un tel point de vue, il a exprimé l'avis que « le président Idrissa Seck doit parler et il a l'obligation de secourir le peuple face à cette crise économique sans précédent ». Sur un autre registre, il lui a demandé de « réformer son parti politique, le Rewmi, réservoir de talents, le refonder au demeurant, en mettant en avant la jeunesse, qui aura comme allié et support les anciens qui ont servi avec dignité et courage cette formation politique ».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook