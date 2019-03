SAKHO ET MANGANE, venez découvrir la 1ère série policière produite en Afrique et à Dakar

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

M. Sébastien PUNTURELLO, Directeur Général de CANAL+ Sénégal et l’équipe de la Direction des programmes de CANAL+ sont heureux de vous convier à Un déjeuner presse. Le Jeudi 14 Mars à 12H30 Au Novotel Dakar à la Salle Executive.



Le thème sera le lancement de la nouvelle série CANAL+ Original SAKHO ET MANGANE la 1 ère série policière produite en Afrique et à Dakar par CANAL+. Et ce sera sous la présence effective du créateur et réalisateur Jean Luc Herbulot, du producteur Alexandre Rideau et de l’acteur Yann GaëIl. Sakho et Mangane est un X-files à l’africaine, qui se déroule en Afrique subsaharienne francophone.



Sakho (le lion sage) et Mangane (le jeune chien fou) mènent l’enquête. Le caractère innovant du projet repose sur le fort antagonisme qui existe entre une Afrique aux traditions séculaires, faisant la part belle au mythe, au surnaturel et cette Afrique du 21ème siècle, résolument moderne.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos