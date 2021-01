SANGALCAM: OUMAR GUEYE DECAISSE PRÈS DE 8 MILLIONS POUR OUTILLER LES ECOLES ET LE DISTRICT SANITAIRE.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et les maladies bucco-dentaires, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Oumar Gueye, porte-parole du gouvernement a procédé ce lundi 25 janvier 2021, à la remise de matériels sanitaires aux écoles et au district de Sangalcam qui polarise les 4C.



Depuis que le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus, le maire de Sangalcam n’a pas lésiné sur les moyens pour soutenir les populations face à cette pandémie. Il a, ce lundi, remis au responsables des écoles et ceux du district sanitaire des matériels hygiéniques. Ce lot de matériels, composé de masques, de gels hydro-alcoolique, du savon, de thermo flash, des lavoirs et des produits bucco-dentaires est estimé à 7 millions 800. Un geste qui vient s’ajouter aux efforts innombrables posés par Oumar Gueye dans la lutte contre la pandémie de la covid-19.



Ainsi, au terme de la remise de ces matériels, le sous-préfet de l’arrondissement de Bambilor a vivement remercié le ministre Oumar Guey par ailleurs maire de la commune de Sangalcam. Selon Mamadou Bassirou Ndao, la zone a certes des cas mais la situation est sous contrôle grâce aux appuis considérables de l’édile de la commune et à l’équipe du district sanitaire.



Mise en place il y’a 2 ans, le nouveau district de Sangalkam qui polarise les communes de Sangalcam, Bambilor, Tivaoune Peulh et Jaxay nécessite d’être accompagné selon Oumar Gueye. Il a saisi cette opportunité pour remercier le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr, qui selon lui, sur instruction du Président Macky Sall est entrain de tout faire pour que ce district soit opérationnel. Interpellé dans ce cadre, le maire de Sangalcam a équipé le district en matériel buccodentaire tout neuf, permettant au médecin chirurgien-dentiste et son équipe de bien prendre en charge les populations.



Le ministre qui a aussi distribué du matériel aux établissements scolaires, après avoir entretenu avec l’Ief et le sous-préfet a fait savoir qu’il y’a suffisamment de masques pour les élèves et les enseignants. C’est pourquoi, il a lancé un message aux parents et directeurs d’écoles de veiller au grain sur le port strict de masque. Pour le ministre des collectivités territoriales, le virus est encore là.



