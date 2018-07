SCANDALE: elle s’invite au mariage de son ex, et l’irréparable se produit Côte d'Ivoire - Un gros malaise, a eu lieu ce samedi, à l’hôtel de ville de Toumodi, où un mariage civil s’est achevé dans une bataille rangée.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Juillet 2018 à 08:11 | | 0 commentaire(s)|

Selon les sources proches du dossier, l’officier de l’Etat-civil, désigné à cet effet, s’apprêtait à rendre officielle l’union par les liens sacrés du mariage entre un employé de la Direction régionale des Sports et loisirs de Toumodi, et sa dulcinée. Mais contre toute attente, une autre dame débarque contre dans les locaux de la mairie et fait opposition à ce mariage. Mais qui est en fait cette dernière ?





Toujours selon nos sources, il s’agit d’une concubine de l’employé, venue d’Abidjan où elle réside.

Il nous revient que le concubin avait demandé à celle-ci de rester à Abidjan, le temps de se faire une meilleure santé financière, lui permettant de réunir sa famille au grand complet, à Toumodi. Mais avant qu’il en soit ainsi, la nature ayant horreur du vide, selon un célèbre adage, l’homme prend attache avec une autre dame.

Et, de jour en jour, les liens entre les deux personnes s’intensifient et débouchent sur ce qu’il y a de solide pour un couple, à savoir le mariage civil. Et c’est la date du samedi 14 juillet 2018 qui a été retenue.

Une fois à la mairie, elle fonce tout droit à l’intérieur où on s’apprêtait à sceller l’union entre son homme et une autre dame.





Et comme on pouvait se l’imaginer, l’invitée surprise du jour réussira, par un scandale dont les femmes ont le secret, à faire ajourner le mariage, conformément à la législation en vigueur, car dès lors qu’il y a opposition, la cérémonie de mariage ne peut se poursuivre.Mais dans la foulée, la pauvre femme tombera lourdement sur la nuque, parce que violemment poussée par un des proches du marié, qui tenait certainement à ce que la cérémonie soit validée. C’est visiblement mal en point qu’elle a été conduite de toute urgence à l’hôpital, pour recevoir des soins. Informés de cette situation, les éléments de la police arrivent promptement sur le lieu.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook