SDE : la grève de l’eau se poursuit Les travailleurs de la SDE ont entamé un 5ème jour de grève ce vendredi, après un mot d’ordre de 72 heures, décrété lundi dernier, et renouvelé pour 48 heures, hier jeudi. Une grève qui se poursuit, alors que des rumeurs ont couru, hier soir, faisant état d’un arrêt imminent du mouvement. Plusieurs quartiers de Dakar sont actuellement impactés par le manque d’eau. Pour rappel, ces travailleurs réclament 15% des parts de la nouvelle société en charge de la distribution de l’eau, alors que l’Etat en propose 10%, à se partager avec la Sones et l’Onas.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019 à 07:38 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos