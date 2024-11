SEM Bassirou Diomaye Faye : Un ambassadeur de prestige pour la promotion du Sénégal, en tant que terre d’investissement En marge de la visite de SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Forum des affaires Sénégal-Turquie, APIX-S.A a réaffirmé son rôle catalyseur de la promotion des investissements et des relations économiques, entre le Sénégal et la Turquie.

Organisé en partenariat avec le Conseil des relations économiques étrangères de la Turquie (DEIK), l’évènement tenu, à Istanbul, les 1er et 2 novembre derniers, a rassemblé plus de 500 participants, dont 218 représentants sénégalais de secteurs stratégiques, tels que l’agrobusiness, les transports, la construction, l’immobilier et l’énergie.



Sous la direction de M. Bakary Séga Bathily, APIX-S.A a collaboré avec le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, pour faire de ce forum, un espace privilégié de dialogue et de partenariats.



Cette rencontre a confirmé l’engagement de l’APIX à soutenir des partenariats durables, et à renforcer l’attractivité du Sénégal pour les investisseurs nationaux et internationaux. Un moment crucial, la signature d’un protocole d'accord (MoU) entre APIX-S.A et le DEIK, ouvrant la voie à des joint-ventures entre les entreprises des deux pays.



Cet engagement de renforcer le partenariat entre nos deux pays, a été affiché par le Président turc Recep Tayyip Erdogan et SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui ambitionnent de porter les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal, de 445 millions de dollars (environ 276 milliards XOF) à 1 milliard de dollars (environ 620 milliards XOF) d’ici 2030, témoignant de la solidité de ce partenariat bilatéral.



En amont, lors du Future Investment Initiative (FII) à Riyad, les 29 et 30 octobre 2024, des discussions fructueuses ont eu lieu entre APIX-S.A et le Ministre saoudien de l'Investissement, illustrant l’intérêt croissant des investisseurs saoudiens pour le Sénégal. Les échanges ont mis en avant les opportunités d’investissements dans l’énergie, l’agro-industrie, les infrastructures et les technologies innovantes.



« Nous accueillons favorablement l’invitation du Ministre de l’Investissement, à présenter le portefeuille de projets de l'Agenda National de Transformation Systémique Sénégal 2050 au Word Investment Conference prévu les 25-27 novembre à Riyad », souligne le Directeur général de l’APIX



Ces discussions ouvrent la voie à des investissements concrets, notamment avec une nouvelle offre formulée par la société ACWA POWER, renforçant le positionnement du Sénégal comme un hub économique attractif et en pleine croissance. Elles s’inscrivent dans la vision du Président Faye, pour une relation économique plus juste et plus équilibrée avec nos partenaires.



Cette mission a été l’occasion de mettre en lumière le leadership éclairé du Président Bassirou Diomaye Faye. Son engagement envers la bonne gouvernance, la paix et l’unité nationale, ainsi que sa présentation rigoureuse des finances publiques du Sénégal, ont renforcé la confiance des partenaires internationaux et consolidé la position du Sénégal, comme une destination d’investissement majeure et sûre en Afrique de l’Ouest.





