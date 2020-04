SEN’EAU (EAU DU SENEGAL) ET SONES VOUS INFORMENT QU’EN RAISON DES TRAVAUX DE REPARATION DE DEUX FUITES SUR LA CONDUITE DE LA STATION DE BAYAKH

COMMUNIQUE CONJOINT





SEN’EAU (EAU DU SENEGAL) ET SONES VOUS INFORMENT QU’EN RAISON DES TRAVAUX DE REPARATION DE DEUX FUITES SUR LA CONDUITE DE LA STATION DE BAYAKH CE SAMEDI 11 AVRIL 2020 A PARTIR DE 08 HEURES LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE CONNAÎTRA DES PERTURBATIONS ALLANT DE LA BAISSE DE PRESSION AU MANQUE D’EAU SERONT NOTEES A RUFISQUE ET ENVIRONS DANS LES ZONES SUIVANTES :



-ARAFAT 1-2-3-4



-BARGNY



-SENDOU



-MINAME



-YENNE



-L’AXE SANGALKAM-GOROM



UN DISPOSITIF DE CAMIONS CITERNES SERA MIS EN PLACE POUR SOULAGER LES POPULATIONS DES QUARTIERS IMPACTES.



LA SITUATION REVIENDRA PROGRESSIVEMENT À LA NORMALE A LA FIN DES TRAVAUX PREVUE LE MÊME JOUR DANS LA SOIREE.



SEN’EAU ET SONES VOUS PRESENTENT LEURS EXCUSES POUR CES DESAGREMENTS LIES A DES TRAVAUX DESTINES A AMELIORER LA QUALITE DE SERVICE.



POUR D’AUTRES INFORMATIONS CONTACTER LE 800 00 11 11 (APPEL GRATUIT)





