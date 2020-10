SEN'EAU - Perturbations: les populations encore assoiffées ce lundi De nouvelles perturbations sont annoncées dans la distribution de l’eau. Dans un communiqué rendu public, SEN’EAU informe les populations qu’en raison de travaux de maintenance corrective au niveau de la station de pompage du Point B (Front de Terre) vers les réservoirs des Mamelles, la distribution de l’eau potable connait des perturbations.

Celles-ci concernent les zones de Mamelles : Ouakam ; Mermoz ; Fann Point E ; Bourguiba ; Dieuppeul ; Amitié ; Liberté ; Almadies ; Ngor, Yoff ; Sacré Cœur ; Khar Yalla.



Un dispositif de camions citernes est déjà déployé dans les quartiers les plus impactés par les manques d’eau, souligne la note.



« Les équipes de SEN’EAU sont mobilisées pour ces travaux dont la fin est prévue en fin d’après-midi. La remise en service de la station et le retour progressif à la normale sont attendus dans la soirée. »



