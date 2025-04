SEN de l’Apr : « Le défilé a rendu hommage à la vision et au bilan du régime du Président Macky Sall » Au lendemain de la célébration de la Fête nationale, le Secrétariat Exécutif National de l’APR félicite le Peuple sénégalais, uni dans la diversité de ses composantes, pour la consolidation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Avril 2025 à 19:28 | | 0 commentaire(s)|

Le SEN félicite aussi les Forces de Défenses et de Sécurité : FDS pour leur loyauté au Peuple et à la République qu’ils défendent avec Honneur et Dignité. Le défilé a rendu hommage à la vision et au bilan du régime du Président Macky Sall, qui a doté le pays d’un outil de Défense et de Sécurité à la mesure de l’ambition que nous avions pour le Sénégal.



En lieu et place de mesures concrètes pour poursuivre l’œuvre de transformation du Sénégal, le régime célèbre son premier anniversaire au pouvoir par des apitoiements, des complaintes et une recherche de boucs-émissaires, afin de justifier son immobilisme, son incompétence et son inertie.



A cet effet, les propos et insinuations du Président de la République à l’égard du Président Macky Sall sont inqualifiables et manquent d’élégance et de tenue.



Par ailleurs, le SEN exige une clarification immédiate sur les réformes institutionnelles annoncées, afin d’en évaluer l’opportunité au moment où l’urgence relève plutôt du faible pouvoir d’achat des ménages, des milliers de licenciements abusifs des jeunes, de l’insécurité galopante et des arrestations arbitraires d’hommes politiques et de chefs d’entreprise.



Le SEN exige que le Peuple souverain soit consulté par référendum pour toute modification concernant la nature du régime politique sénégalais, notamment l’ordonnancement institutionnel.



Le SEN souhaite à la communauté catholique une bonne et paisible continuation du Saint temps de Carême, dans l’union de prières pour le salut du Sénégal.



Dakar, le 06 avril 2025

Le Secrétariat Exécutif National



Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook