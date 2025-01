SENEGAL - ARABIE SAOUDITE / Signature du protocole d’accord du Hajj 2025

Le Délégué général au pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, Général Mamadou Gaye, a signé avec le vice-ministre saoudien du Hajj et de la Umra, Abdel Fattah Bin Souleymane Mushât, un protocole d’accord pour le Hajj 2025, a-t-on appris, lundi.



‘’ Le Délégué général au Pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, Général Mamadou Gaye, a procédé à la signature, le samedi 11 janvier 2025 à Djeddah, du protocole d’accord du Hajj 2025, avec le Vice-ministre Saoudien du Hajj et de la Umra, Monsieur Abdel Fattah Bin Souleymane Mushât ’’, indique un communiqué transmis à l’APS.



Selon la même source, ‘’ le protocole comprend toutes les questions réglementaires et les nouvelles instructions qui permettent à la mission Sénégalaise de remplir pleinement son rôle, en plus des dispositions prises pour l’accueil des pèlerins sénégalais ».



Le Général Mamadou Gaye qui s’est rendu au Royaume d’Arabie saoudite, à l’invitation du ministre saoudien du Hajj, pour signer le protocole d’accord, a également participé aux activités de l’exposition et de la conférence annuelles sur le Hajj et la Umra.



Il était accompagné de ses deux adjoints, Assane Ndiaye et Mohamed Mansour Ndiaye et du secrétaire permanent de la Délégation générale au pèlerinage, Cheikh Abdou Ndiaye.



Le communiqué rappelle que pour l’édition 2025 du Hajj (1446H), l’Arabie Saoudite a reconduit le même quota de 2024 pour le Sénégal, soit 12.860 pèlerins.











Aps