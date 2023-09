SENEGAL - Activité minière : Contreperformance des productions en valeur de l’or, du sel iodé et du zircon

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Septembre 2023 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|



Par contre, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information relève que celle d’attapulgite (+4,4%) a été revue à la hausse sur cette période.



Comparativement au mois de juin 2022, la même source note que les productions en valeur du sel iodé (+7,6%) et de l’or (+4,0%) se sont améliorées.



En revanche, l’agence fait savoir, enfin, que celles de l’attapulgite (-3,4%) et du zircon (-2,1%) se sont repliées.



Bassirou MBAYE







Source : Au Sénégal, l’activité minière est caractérisée par une contreperformance des productions en valeur de l’or (-19,1%), du sel iodé (-8,2%) et du zircon (-5,8%) au mois de juin 2023.Source : https://www.lejecos.com/SENEGAL-Activite-miniere-C...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook