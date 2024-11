SENEGAL - Approvisionnement correct du marché de l’oignon : Le directeur de l’Arm souligne l’importance de stratégies de stockages et de conservation

Babacar Sembene, en l’occurrence, a expliqué en ce sens qu’il faudra renforcer le dispositif de régulation du marché entre les zones ; les acteurs qui sont constitués par les petits producteurs et les agro-industries.



M. Sembene qui effectuait une visite de courtoisie auprès du directeur général de la Société d’aménagement et d’exploitation du Delta (Saed) a souligné que l’entrée des acteurs agro-industriels dans le secteur ainsi que les effets des changements climatiques ont bouleversé le secteur de l'oignon.



Pour Babacar Sembene, cité par un communiqué parvenu à Lejecos, « le rythme de la production n’est pas forcément le rythme du marché, et c'est pourquoi, il est impératif de développer des stratégies de stockages et de conservation pour couvrir les besoins nationaux dans le temps et dans l'espace ».



Le directeur général de l'Agence de régulation des marchés a fait dans le même sillage que le défi à relever consiste à réduire considérablement les pertes du côté des producteurs et faire en sorte que la production s’adapte aux besoins du marché.

Il a félicité et remercié la Saed pour son appui constant aux producteurs afin d'améliorer les systèmes de production et de commercialisation. Aussi-a-t-il a rappelé que cet appui aux producteurs contribue à améliorer la qualité des productions, la planification ainsi que la disponibilité de données sur les surfaces emblavées et sur le calendrier des récoltes.



Cette visite a été effectuée en marge d’un atelier bilan de la campagne de production et de commercialisation 2023-2024 de la zone nord (Matam, Podor, Dagana), organisé par l'Interprofession Oignon du Sénégal (Ipos), le mardi, 05 novembre 2024 au centre Africarice (Saint-Louis).

