SENEGAL-Industries manufacturières : Le chiffre d’affaires chute de 7,5% au deuxième trimestre 2023

Mardi 3 Octobre 2023

Cette baisse du chiffre d’affaires des industries manufacturières est sous l’effet, particulièrement, de la régression notée au niveau de la vente de cuir travaillé et articles de voyage (-97,1%), des produits textiles et articles d’habillement (-43,1%), métallurgiques et de fonderie (-38,5%), chimiques (-33,0%), et agro-alimentaires (-5,9%).



Cependant, l’agence note que cette contreperformance des industries manufacturières a été amoindrie par la hausse du chiffre d’affaires des produits du raffinage et de la cokéfaction (cette hausse est expliquée par la bonne tenue de l’activité de la raffinerie comparativement au second trimestre 2022 où il était noté une quasi absence de vente en raison de l’arrête métal), (+211,8%), du papier, carton et travaux d’impression (+96,5%) ainsi que des matériaux minéraux (+26,5%).



Sur le premier semestre de 2023, le chiffre d’affaires des industries manufacturières s’est replié de 1,8%, comparativement à celui de la période correspondante de 2022.



