SÉNÉGAL-MAURITANIE: Le gaz, c'est fait, reste l'épineux dossier de la pêche #Mauritanie : La Mauritanie et le Sénégal ont signé vendredi une convention sur l'exploitation commune d'un gisement de gaz offshore transfrontalier, en marge d'une visite à Nouakchott du Président Macky Sall, selon un tweet de la cellule communication de la présidence du Sénégal.

Ce sont le ministre sénégalais du Pétrole et des Energies, Mansour Elimane Kane, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdel Vettah, qui ont procédé à l'officialisation de cette entente qui permettra d'éviter que l'exploitation du gaz dans les eaux frontalières ne pose problème à l'avenir. La nouvelle a été rapportée à travers un tweet posté par la cellule communication de la présidence de la République du Sénégal.

Les Chefs d'Etat Macky SALL et Mohamed Ould Abdel Aziz ont entamé ce matin à Nouakchott des discussions afin de raffermir les relations anciennes et profondes entre le Sénégal et la Mauritanie et procéder à des accords.

Ainsi, le champ gazier "Grand Tortue/Ahmeyim", mis à jour en janvier 2016, est considéré comme "le plus important gisement" en Afrique de l’Ouest, avec des réserves estimées à 450 milliards de m3. Ce gisement est à cheval sur la frontière sénégalo-mauritanienne.



Un peu plus tôt dans la matinée, le président Macky Sall a eu au palais présidentiel, à Nouakchott, un entretien en tête-à-tête avec son homologue Mohamed Ould Abdel Aziz. Cette rencontre a été élargie aux membres des délégations.



Une importante délégation ministérielle accompagne le président Macky Sall. Les discussions ont porté sur les moyens de "renforcer les relations existantes entre la Mauritanie et le Sénégal, ainsi que sur les développements sur la scène régionale et internationale et les questions d’intérêt commun". Pour le gaz donc, l'essentiel est fait, il reste l'épineux dossier de la pêche et dans une moindre mesure, celui de la transhumance du bétail mauritanien en terre sénégalaise.











