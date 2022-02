SENELEC : Appel à la vigilance

Ces temps-ci, nos amis de la société nationale d’électricité doivent redoubler de vigilance. En effet, certains compatriotes ne trouvent rien de mieux à faire que de voler le précieux jus de la Sénélec. En effet, ce dimanche dans la soirée, des radars du journal "Le Témoin", déployés dans une maison de la banlieue dakaroise, ont filmé un père de famille en train d’ouvrir des coffrets intelligents de la Sénélec, pour faire un branchement frauduleux.



Mais, comme poursuivi par la scoumoune, ce père de famille loin d’être un modèle, s’est trompé - à dessein ? - de coffret et fait le branchement sur un compteur voisin. Et vlap ! Un court-circuit a plongé la zone dans l’obscurité. Surpris dans son méfait, le voleur de jus n’a trouvé d’autre excuse que de soutenir qu’il voulait utiliser son propre coffret et s’est trompé dans sa manœuvre.



Malgré ses vaines tentatives, le client dont le coffret a été traficoté, a été privé d’électricité toute la nuit, le courant n’ayant été rétabli que le lendemain vers 18, par la Senelec. N’en étant pas à son premier coup d’essai, ce père de famille fraudeur avait privé de jus un autre appartement dans le même bâtiment et dont la propriétaire se posait des questions sur les raisons prolongées de l’absence d’électricité chez elle. Les victimes de ces vols répétés ont porté plainte afin de dégager toute responsabilité future, au cas où les analyses de la Sénelec feraient apparaître des anomalies voire, plus grave, des délits.