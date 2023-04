SETER: Maty Gning entame une grève de la faim

Pas plus tard qu’hier, le député Guy Marius Sagna alertait sur la situation de Maty Gning sur sa page Facebook, aujourd’hui, le quotidien libération informe que l’employée de Seter entame une grève de faim alors qu’elle est en état de grossesse.



« MATY GNING, retenez bien son nom, car si rien n'est fait, les français de la SETER vont jeter à la rue cette femme en état de grossesse de 5 mois seulement quelques jours après le mois de mars. Elle est Assistante Managers de la direction maintenance et matériel roulant à la SETER. Elle a eu un premier CDD de 6 mois. Le 12 avril prochain va se terminer son 2e CDD celui-ci de 18 mois. Depuis quelques jours, il est fait état que son contrat ne va pas être transformé en CDI », lit-on sur la page facebook de Guy Marius Sagna, relate iGFM.



En effet, le quotidien Libération informe que malgré sa grossesse, Maty gning compte entamer une grève de la faim. Elle déclare : « j’accuse Patrick Tranzer de tout ce qui pourrait m’arriver moi et mon enfant. Au delà de ma personne, c’est un œuvre de salubrité publique que de mettre un terme à la tyrannie de Patrick tranzer, sa méchanceté gratuite et son manque de respect total envers les Sénégalais »