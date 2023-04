SETER : Maty Gning finalement virée, le TER perturbé

Maty Gning est désormais ex-agent de la Société d'exploitation du Ter de Dakar (Seter). Elle s'est vue notifier hier, la fin de son contrat. Ce, alors que son Cdd qui expire, devait être «transformé » en Cdi, comme c'est le cas pour tous les salariés positivement notés par leurs supérieurs hiérarchiques.



D'aprés iGFM, le seul tort de Maty Gning est qu'elle était déléguée du personnel et, selon la Direction générale, c'est son ordinateur qui a été utilisé pour envoyer les mails de revendication des travailleurs. Dans un message transmis à ses désormais anciens collègues, elle écrivait : « La Seter a été bâtie sur la promesse que tous les Cdd qui seront notés positivement à leur terme, soient automatiquement reconduits en Cdi, sans autre condition. Je ne demande donc pas une faveur, mais simplement que le contrat signé avec les autorités sénégalaises, soit respecté. Ayant accompli avec efficacité et sans reproche toutes les tâches qui m'étaient assignées durant mes 2 ans à la Seter, j'ai eu une très bonne note lors de mes évaluations annuelles, soit une moyenne de 4,33 / 5. Je compte sur votre soutien à tous, car j'ai tout donné à la Seter en tant que jeune, femme et salariée. Et ceci est un combat pour tout le personnel, car si les délégués sont menacés, sachez que c'est vous qui l'êtes ».



Ce mercredi, en réaction à ce licenciement, les rotations du Train Express Régional ont été perturbées durant la matinée par les travailleurs. Les passagers ont été confrontés à d'énormes difficultés pour rejoindre leur lieu de travail.