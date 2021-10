SEYDIL HADJ MALICK SY "MAODO": L'INCONNU DE LA NATION SÉNÉGALAISE !"

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|

Il leur aurait dit, " je vous ai écrit ce qui vous suffit comme référence, je vous ai parlé de ce qui ne dépasse pas votre entendement, je vous ai montré le chemin exempt d'ambiguïtés ".



Son célèbre surnom "MAODO " symbolise une paternité spirituelle à tous les aspirants, souhaitant suivre la tradition prophétique ".



Son érudition est inestimable, sa stratégie imprévisible, son abnégation sans complaisance, sa vision perspicace ..., le voilà Maodo, un grand homme dans l'histoire pluriséculaire de l'islam au Sénégal.



L'éminent professeur feu IBA DER THIAM nous décrit ce grand personnage exemplaire, hors du commun, dans sa préface de la thèse du professeur Elh RAWAN MBAYE ," Maodo, l'homme à la culture vaste et variée, un intellectuel de haut lignage, avec un panache et une profondeur que beaucoup de ses contemporains lui enviaient.



Sa soif de connaissance, son aisance à évoquer les textes sacrés, sa mémoire prodigieuse, son éloquence lui conférait la dimension d'un génie hors du commun.



Pédagogue, philosophe, un visionnaire qui maîtrisait l'espace et le temps, dans une démarche prospective, fondée sur la dialectique de l'enracinement et de l'ouverture. Il a imprimé une marque indélébile de l'amour du prophète dans les cœurs de ses disciples, qui scandent ses beaux poèmes prophétiques " KHILASSOU ZAHAB, NOUNIYA, LAMIYYA, ABADA BOUROUX entre autres.



Vu toutes ses réalisations scientifiques, Maodo est bel et bien une Université d'Excellence.













OUSTAZ DAOUDA Mbaye, le sage lébou !

leral tv/ leral Fm96.1

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos