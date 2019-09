SGBS Avenue Malick Sy : Tentative de cambriolage digne d’un film hollywoodien Rares sont les cambriolages dans les banques de la place, du fait du niveau de sécurité qui y est installé. La Sgbs sis à l’avenue Malick Sy a failli être dévalisée par un individu qui a passé la nuit à l’intérieur.

C’est un fait assez rare. Inédit ! Un inconnu s’est pointé à l’agence de la Sgbs située à l’avenue Malick Sy en centre-ville durant la journée et a réussi à y passer la nuit pour tenter de dévaliser la banque.



Les faits se sont déroulés le mercredi, 4 septembre. L’homme s’est présenté à l’agence dans l’après midi, prétextant le retrait d’un chèque. Profitant des va-et vient du moment qui précède la fermeture de l’agence, il se cache dans une pièce, attendant que l’agence se vide et que les portes se ferment derrière lui.



Ensuite, il est sorti à la recherche d’un coffre-fort. Il a tenté de défoncer des portes en quête d’un butin dans les caisses de l’agence, jusqu’à ce que l’alarme se déclenche. C’est à ce moment, que la police se présente sur les lieux. Le voleur sera neutralisé et conduit au Commissariat central, où l’on retrouvera par devers lui un chèque d’une autre banque, la BOA.



L’homme a été trahi par les images de la video-surveillance qui montreront ensuite ses agissements pendant cette nuit. Il a été déféré à la Maison d’arrêt de Rebeuss, en attendant son jugement.

