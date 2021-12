SIGNATURE DE CONVENTION DE PARTENARIAT: recrutement de 100 jeunes dans le secteur de la presse et de la communication

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Décembre 2021 à 23:10 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur de l’Emploi, M. Modou FALL a signé, ce mardi 28 décembre 2021, une convention de partenariat avec le groupe eMedia Investi SA, dans le cadre du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes (XËYU NDAW ÑI).

Le groupe dispose d'un site d'information emedia.sn,

d'un journal quotidien, une radio iradio et d'une chaîne de télévision ITV.



Ainsi, ce partenariat à travers le dispositif d’aide à l’insertion qu’est la convention nationale état-employeurs (CNEE), va permettre au groupe eMedia d’insérer 100 jeunes pour renforcer leur employabilité par un stage rémunéré et des CDD pour stabiliser des emplois déjà existants.



