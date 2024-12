SIPS et Mbao - Travaux de maintenance et installation de lampadaires solaires sur la RN1 par l'ANER ( Communiqué) Le Sous-Préfet de Thiaroye informe les usagers de la route nationale numéro 1, que des travaux de maintenance des lampadaires et d’installation de blocs de béton pour lampadaires solaires, seront réalisés du 25 décembre 2024 au 7 janvier 2025, entre le rond-point SIPS et Mbao. Ces travaux, menés par l'ANER, visent à améliorer l’éclairage public et la sécurité routière. Un dispositif de signalisation et des forces de l’ordre seront mobilisés pour garantir la fluidité du trafic.















Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 19:28





