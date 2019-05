SN HlM : Moustapha Fall Che porte plainte, le représentant de l’intersyndical convoqué à la police La tension ne faiblit pas à la SN HLM. Et pour cause, le représentant de l’intersyndical, Ibrahima Fall, a été convoqué et auditionné par la police hier. Cela découle d’une plainte du président du conseil d’administration, Moustapha Fall Che. Le président de la coalition Macky 2012 a souligné dans sa plainte qu’il était empêché d’accéder à son bureau et de faire correctement son travail.

Il y a quelques jours, les travailleurs de la SN HLM avaient déclaré Moustapha Fall Che persona non grata lors d’un sit-in tenu devant la société.

Réagissant après sa sortie d’audition, le président de l’intersyndicale de la SN HLM a minimisé l’affaire. « C’est de l’intimidation. Je n’ai même pas fait 30 minutes là-bas. J’ai répondu aux questions. Depuis plusieurs jours, Moustapha Fall Che m’envoie des messages me traitant de menteur. C’est très irresponsable de sa part », a dit Ibrahima Fall sur la RFM.

L’achat d’un véhicule de 45 millions pour Moustapha Fall Che par la SN HLM, est à l’origine du mécontentement des travailleurs. Au moment où la SN HLM est en difficulté financière. La semaine dernière, la presse avait informé que le directeur général de la société, Mamadou Kassé, s’était également payé une voiture de près de 50 millions.



