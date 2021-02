SONKO ACCUSE DE VIOL: Les incohérences de la gérante du salon de massage La gérante du salon de massage et de beauté qui se fait appeler Amy Diop avait trois objectifs à travers sa sortie :



1- Se couvrir pour échapper au délit de proxénétisme



2- Protéger son business



3- Protéger Ousmane Sonko



Mais, elle a été très maladroite. Car Sonko a rejeté dans sa déclaration n'avoir rien à voir avec les accusations de la fille. Or, la gérante a confirmé que le leader de Pastef fréquente son salon où il se fait masser par des filles. Nulle part dans son texte, Sonko n'a voulu confirmer avoir fréquenté ce salon. Il s'est mis à rappeler les dossiers de Karim Wade et de Khalifa Sall. Deux personnalités politiques qu'il n'a jamais défendu, lorsqu'ils avaient des difficultés avec la justice. Sonko a toujours refusé de participer aux meetings pour la libération de Karim Wade ou de Khalifa Sall. Aujourd'hui, il leur fait un clin d'œil. Comprenez pourquoi ?



1- Se couvrir pour échapper au délit de proxénétisme



La gérante sait pertinemment que si les enquêteurs découvraient qu'elle fait de la prostitution déguisée, il risquait d'être poursuivie. Pour sauver son business, elle nie tout en bloc. Mais les messages qui sont sur la page Facebook du salon, informent à suffisance que salon n'est pas, comme la gérante, le présente. On peut y lire:" Massage avec des filles charmantes", "Massage avec des filles très propres" avec des photos qui résument tout ce qui se cache derrière.



2- Protéger son business



Il est évident que si les faits accusés à Ousmane Sonko, sont avérés, le salon pourrait être fermé et la gérante poursuivie pour prostitution déguisée et proxénétisme. Elle a donc tout à fait raison, de nier et de défendre ses clients. Cela y va de la credibilitè de son salon et de son image elle-même.



3- Protéger Ousmane Sonko



En réalité, la gérante défend le leader de Pastef pour écarter toute possibilité d'être poursuivie comme complice. Car les enquêteurs peuvent toujours faire des glissements vers elle, même si la plainte vise Sonko.



Les incohérences



1- "Il vient là bas que lorsqu'il rentre de voyage".

Lundi passé, Ousmane Sonko rentrait de quel voyage ?



2-Quand on rentre de voyage, on doit se faire masser par sa femme.

Pourquoi Ousmane Sonko se rend à l'institut laissant chez lui, ses deux épouses?



3- "Il sollicite un massage à 04 mains sur une chaise" ( deux personnes)



Comment peut-on faire un massage à 04 mains sur une chaise juste pour le dos ?



4- Les faits se sont déroulés pendant plusieurs mois, voir années selon plusieurs sources.



Pourquoi la femme a voulu réduire le temps d'embauche de la fille ?



5-Les filles passent la nuit

Depuis quand les filles passent la nuit dans les salons de massage ?



6- "C'est un deal car Adji avait un comportement suspect"

Pourquoi alors laisser Adji masser Sonko ce jour?



7-Sonko cache son visage ?

Pourquoi il se cache s'il ne fait rien de grave?



7- "Sonko cache son visage pour ne pas être remarqué par les masseuses"



Comment peut-on cacher son visage à des filles payées pour te masser le corps ? Autant demander à sa femme de le masser si réellement, il veut se cacher?



8-" Sonko ne possède pas d'armes "

Comment peut elle être aussi catégorique d'autant plus qu'elle a déclaré n'avoir jamais masse un client ? Est-ce que les clients sont vérifiés à leur arrivée sur les lieux pour savoir s'ils sont armés ou pas?



9-Sonko est venu là bas le lundi passé a 22h

Donc le leader de Pastef sort aux heures du couvre feu pour se faire masser alors....

