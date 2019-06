SOS: Dans une rue de Pikine à Saint-Louis, les eaux usées dictent leur loi La situation est loin d’être reluisante dans ce populeux quartier de Pikine, plus précisément dans le sous quartier Pikine Takk.



Le danger est réel et les eaux usées dictent depuis quelques temps leur loi. En effet, les populations de ce sous quartier vivent un veritable calvaire. Elles sont dans une situation traumatisante avec les eaux usées qui les envahissent depuis un bon moment. Une odeur nauséabonde se degage.



Pis, aucune intervention n’a été notée au grand dam des riverains qui ne savent plus à quelle autorité se vouer. Actuellement, ils sont laissés à eux-mêmes alors que l’hivernage arrive à grands pas. Le service d’hygiène, l’ONAS et la mairie de Saint-Louis sont interpellés pour régler au plus vite ce problème de santé publique. Les populatilons souffrent terriblement. Or il ne peut y avoir un esprit sain que dans un environnement sain.













( Toutinfo.net )

