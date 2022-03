SOUTIEN AU SECTEUR PRIVE : 159 milliards FCfa de financements mobilisés en 2021 ECONOMIE : Le Conseil national du crédit (CNC) du Sénégal, a estimé les financements mobilisés pour le Programme d’accélération compétitivité et emplois (PACE), auprès de partenaires techniques et financiers à 159 milliards FCfa, en 2021. C’est ce qui ressort du communiqué sanctionnant la trente-cinquième réunion du CNC.



Selon le communiqué de presse de la Direction nationale de la BCEAO pour le Sénégal, la réunion du Conseil national du crédit (CNC) s’est tenue le jeudi 24 mars 2022, par visioconférence, sous la présidence de Moussa Touré, directeur de la monnaie et du crédit, membre du Comité de politique monétaire (CPM) de la BCEAO, représentant le ministre des Finances et du Budget, président statutaire du CNC.



D’après la même source, le Conseil s’est félicité des jalons posés notamment dans le cadre du Programme d’accélération compétitivité et emplois (PACE), avec comme principaux objectifs stratégiques, l’accélération du développement du secteur privé national et de la compétitivité des secteurs prioritaires ciblés. Le Conseil national du crédit dit avoir pris note des financements mobilisés pour le PACE auprès de partenaires techniques et financiers, d’un montant global de 159 milliards FCfa. Il a également relevé les attentes vis-à-vis du système financier et de la BCEAO.



Par ailleurs, le Conseil a pris connaissance de l’état de mise en place des mécanismes de financement du Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP 2A) 2019-2023 du Plan Sénégal émergent (PSE), présenté par le Directeur général de la coopération, des financements extérieurs et du développement du secteur privé et des partenariats du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération.



D’après le communiqué lors de cette réunion, les représentants du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) et du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP), ont insisté sur le rôle de ces mécanismes, notamment sur le financement des PME et des grandes entreprises, du secteur informel ainsi que la mise en place de fonds spécifiques pour l’amorçage de projets stratégiques et l’appui aux partenariats publics privés au travers du Fonds commun de placement à risque.



A l’issue des échanges, les membres du Conseil ont souligné l’importance à accorder à l’opérationnalisation rapide des mécanismes de financement du PACE, au travers de concertations avec toutes les parties prenantes, en particulier les banques, les SFD et la BCEAO.



HAUSSE DES SPECULATIONS AGRICOLES



Par ailleurs, le Conseil national du crédit a examiné la situation du financement des campagnes de commercialisation agricole 2021-2022 et de la préparation du financement des campagnes de production 2022, présentées par La Banque Agricole (LBA) et la Banque nationale pour développement économique (BNDE) et complétées par le directeur de l’agriculture.



Concernant le bilan à date du financement des campagnes de commercialisation agricole 2021-2022, le Conseil dit avoir observé une hausse des quantités collectées pour les principales spéculations, une relative stabilité des prix et une faible présence des opérateurs étrangers. Il a également été informé de la poursuite du système de récépissé d’entrepôt et de l’expérimentation de la digitalisation des opérations de commercialisation.



S’agissant de la préparation des prochaines campagnes de production agricole, le Conseil a relevé, avec satisfaction, les mesures prises par l’État relatives à l’augmentation du montant de la subvention sur les intrants de nature à contribuer à la sécurisation de l’approvisionnement du marché en engrais et en urée. Il a également noté les perspectives de reprise des financements et de relèvement des emblavures de coton dans le Sud-est du pays.



