SOUTIEN AUX ÉLÈVES DE LA MÉDINA: Cheikh Tidiane BA offre 1200 kits aux élèves

Lundi 7 Octobre 2019

L’association PROXIM MEDINA a tenu, hier, à accompagner les jeunes écoliers de toutes les écoles primaires de la commune de la Médina en soutenant leurs parents. Ce geste de l’association présidée par Monsieur Abou Diop, accompagné d’une forte délégation parmi lesquels, Ndiouga NIANG, Amy NDIAYE KANE, Yaye Cathy BA, Madiagne NDIAYE entres autres, participe encore d’une volonté, maintes fois affirmée, du parrain Cheikh Ahmed Tidiane Ba, leader de la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno et DG de la CDC, à être au service de l’école publique qui l’a formé.



Cette année encore, après les billets de la Mecque offerts aux parents des meilleurs éléves à travers le projet « j’ai 12 ans et j’emmène mon père en pèlerinage », après le camp de vacances organisé en partenariat avec la maison de la culture Douta Seck et avant le voyage pédagogique au Maroc offert à deux enfants méritants, Proxim a décidé d’octroyer 1200 kits scolaires aux écoles de la commune.



De l’avis du Président Abou Diop, la démarche de ce premier jour de classe se veut en phase avec le concept « Oubi Tay Diang Tay ». Sa délégation a ainsi sillonné la Médina pour distribuer les fournitures scolaires aux élèves. L’émotion aura été vive à l’école Mamour Diakhaté où Cheikh Ba a fait ses études primaires.



Partout où cette délégation est passée, la contribution de l’association a été magnifiée et les enfants ont promis de bien travailler et d’être présents, demain, au banquet des élites de ce pays.

