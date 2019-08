SPORTFatick : Pourquoi il n’y aura pas de Navetanes cette année ? Dans plusieurs localités du pays, les jeunes s’entraînent pour les navetanes. Mais à Fatick, il n y aura pas de Navetanes pour le compte de l’année 2019-2020. C’est la décision prise par les présidents de zones et dirigeants d’Asc. Sur les raisons d’une telle mesure, le journal signale «l’état de délabrement avancé du stade Massène Sène et le coût trop élevé de la prise en charge des forces de l’ordre».





Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|



