SUSPENSION DES AUTORISATIONS DE CIRCULER | La presse n’est pas concernée Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), à travers un communiqué, informe tous les journalistes et techniciens des médias, que les autorisations spéciales de circuler, qui leur ont été délivrées pour des raisons professionnelles, restent valables durant la période de couvre-feu pour toute l’étendue du territoire national.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Avril 2020 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos