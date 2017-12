Sa Thiès : « Je ne rêve pas d’affronter Modou Lô. Mon grand frère l’avait battu »

Il souhaite une défaite du Roc des Parcelles devant Lac De Guiers 2, le 29 octobre prochain. « Je ne rêve pas d’affronter Modou Lô. Mon grand frère l’avait battu et nous avons le secret de son revers. Je peux battre toutes les victimes de Balla Gaye 2. C’est dans le cercle des lutteurs de ma génération que je serai un jour roi des arènes », a-t-il fait savoir.



Abordant son prochain combat contre Boy Niang, le fils de Double Less dit être à l’écoute de son staff pour la préparation en Europe. « J’étais parti en France pour me reposer, faire des visites et non pour préparer ce combat. Je suis à côté de mon frère Balla Gaye 2. Je ne sais pas encore si je vais me préparer en France ou pas ».