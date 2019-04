Sa copine sort avec son père: Tabara Dramé tabasse Adjara Traoré et saccage sa chambre Adjara Traoré a attrait sa copine Tabara Dramé à la barre du tribunal d’instance de Dakar pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de 6 jours. La raison de brouille, la victime entretient une relation amoureuse avec le père de son amie, rapporte "L’As" dans sa livraison du jour.

Une situation que Tabara Dramé ne pouvait plus supporter, et a provoqué Adjara Traoré avec qui elle partage le même appartement.



Pour une histoire de porte non fermée, les copines en viennent aux mains. Tabara Dramé administre une raclée à sa copine et saccage complètement sa chambre. Le ministère public a requis 3 mois de prison ferme à l’encontre de la prévenue. Le délibéré a été fixé au 19 avril prochain.

