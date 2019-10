Sa dépouille bloquée par les autorités saoudiennes: la famille d’Alcaly Cissé demande l’intervention du Président Macky Sall La dépouille d’Alcaly Cissé décédé il y a un peu plus de deux semaines? est toujours en Arabie Saoudite. Les autorités saoudiennes s’opposent au rapatriement de son corps à cause d’une dette de 3 milliards que l’homme d’affaires devait à un Saoudien.

Une situation compliquée que « seul le Président Macky Sall peut régler », selon l’avocat de la famille, Me Abdoulaye Tine, qui souligne que « le consul du Sénégal en Arabie saoudite est dans une situation d’impuissance institutionnelle ».



Se félicitant, sur la RFM, que le chef de l’Etat avait téléphoné la famille du défunt pour présenter ses condoléances après son décès, l’avocat juge que « le Président Macky Sall ne doit pas en rester et tourner le dos à la famille ».



Surtout que, a-t-il dit, « le corps pourrait disparaître, ne serait-ce que pour des questions sanitaires, si rien n’est fait rapidement ».

