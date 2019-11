Sa femme draguée par Deontay Wilder, Riyad Mahrez fou de rage

Rita et Wilder se seraient croisés au coin VIP et auraient longuement échangé. A tel point que cela semblait de plus en plus intriguant. «Ils discutaient intensément, riaient et plaisantaient. On pouvait voir qu’il y avait une alchimie et une connexion réelle », a raconté une personne sur place au Sun. A tel point que l’une des sœurs de Riyad Mahrez présente est allée la chercher pour l’éloigner du boxeur américain qui ne semblait pas vouloir abdiquer.



Evidemment l’affaire est arrivée très rapidement jusqu’au footballeur de Manchester City, champion d’Afrique avec l’Algérie cet été. Et selon certaines sources, le «Citizen», qui craint que sa femme ait échangé son numéro de téléphone avec Wilder, aurait été dévasté par la nouvelle.



«La nouvelle est vite revenue à Riyad, a confié la source. Il était au courant tôt le lendemain matin. Riyad a été choqué et un peu vexé – et il n’arrivait pas à comprendre ce qui se passait ».



Pour rappel, Rita et Riyad se sont mariés en août 2015 et ont eu deux enfants. De son côté, Deontay Wilder, champion du monde WBC, est père de quatre enfants et est fiancée à Telli Swift.