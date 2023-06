Sa mobilisation pacifique interdite : Le F24 prend acte et donne rendez-vous aux Sénégalais, ce samedi

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023

La plate-forme F24 vient de recevoir la notification d'interdiction de la mobilisation pacifique prévue le vendredi 9 juin 2023, à la place de la Nation. Ledit mouvement dit prendre acte de la décision.



La F24 donne rendez-vous aux Sénégalais à la marche pacifique non interdite, prévue le samedi 10 juin 2023 sur la VDN . Départ à 15h, sous l'auto-pont de Saint Lazare, arrivée Ecole normale supérieure.



Tous les Sénégalais sont conviés, drapeau du Sénégal en main, pour la restauration de l'état de droit et dire non à la troisième candidature illégale et injuste.



