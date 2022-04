Sa photo associée à un Immeuble : Qui en veut au Procureur Ousmane Diagne ?

Ces derniers temps, une dame prétendant porter les initiales A. D et se disant originaire de Kaolack en même temps que coordinatrice de Pastef-Canada a publié un post vidéo largement partagé sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, la dame parle d’un immeuble situé aux Almadies et d’une valeur de 02 milliards CFA appartenant à un certain « procureur » Diagne. Jusque-là, « Le Témoin » quotidien n’a rien à dire dès lors que des procureurs, des avocats et des juges portant le nom de Diagne, il y en a beaucoup au Sénégal !



Aussi bien dans le barreau que dans la magistrature. Seulement, des personnes malintentionnées et autres blogueurs ont repris délibérément la vidéo incriminée en l’illustrant avec la photo de l’honorable procureur général, Ousmane Diagne. Sans doute pour nuire à l’intéressé ou pour obtenir plus de vues monétisées sur YouTube. Pire, la photo prête à confusion au point que certains attribuent sans fondement la propriété de l’immeuble en question sis dans la zone huppée des Almadies au procureur général Ousmane Diagne.



Toujours est-il qu’en poussant ses investigations, « Le Témoin » jure que le procureur Ousmane Diagne ne dispose d’aucun mètre carré de terrain aux Almadies. Et comme du reste, il ne connait absolument aucun architecte de nationalité étrangère qui aurait construit cet immeuble. Pour preuve, depuis la publication de cette méchante vidéo, apprend-on, beaucoup d’avocats, de magistrats et d’autres autorités politiques ont manifesté leur solidarité à Ousmane Diagne victime d’une tentative d’intoxication et de discréditation.



Un de ses avocats tient à avertir : « Hier, on utilisait les photos de khalifes généraux (confrérie), de ministres et autres personnalités pour les associer à des posts injurieux et diffamatoires, aujourd’hui c’est au tour d’un éminent procureur de la République d’être ainsi jeté en pâture à l’opinion publique, il faut que cela s’arrête ! Pour ce faire, Ousmane Diagne se réserve le droit de faire usage de toutes les voies de recours qui lui sont offertes par la loi pour obtenir réparation de telles allégations gravement préjudiciables à son honneur et à sa réputation. Et tous les auteurs, blogueurs et repreneurs de cette vidéo répondront de leurs actes » a fait savoir cet avocat, parmi d’autres, de l’honorable procureur général Ousmane Diagne.

Le Témoin