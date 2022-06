Sa reconstruction programmée : l’Etat met en vente une partie de l’hôpital Le Dantec Construit sur une assiette foncière de 6 hectares (60.000 m2) en plein centre-ville de Dakar et représentant une valeur marchande estimée à plus de 150 milliards cfa, l’hôpital Aristide Le Dantec croule sous le poids de l’âge. senenews.com

En 2014, le Président de la République, Macky Sall, lors de l’inauguration de l’unité de cardiologie, avait promis au personnel médical qu’il allait procéder à la reconstruction-réhabilitation de l’hôpital Aristide Le Dantec.

En lieu et place d’une réhabilitation, l’État du Sénégal met en vente une partie du foncier de l’hôpital, d’une contenance de trois hectares».



L’annonce est faite par le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) dans un avis de cession repris dans Enquête de ce samedi.



Le journal rappelle qu’au sujet de cet établissement sanitaire en état de délabrement avancé, deux positions s’opposent.



Les uns souhaitent sa reconstruction tandis que les autres plaident pour sa destruction et son implantation sur un autre site.



Et pourtant, l’option « Vente-Délocalisation » avait été clairement rejetée par la commission médicale d’établissement de l’hôpital depuis les assises de 2005.

