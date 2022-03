Sa rencontre aux Baux maraîchers interdite: Alassane Ndoye crache du venin sur le préfet de Pikine et interpelle le ministre de l'Intérieur La colère a atteint son faîte du côté du Syndicat des travailleurs du transport routier du Sénégal, dirigé par Alassane Ndoye. Pour cause, le préfet de Pikine, Mouhamadou Moustapha Ndiaye, a interdit hier la tenue de la cérémonie d'installation à la gare routière des Baux maraîchers, du nouveau président du Regroupement des chauffeurs des Baux maraîchers, affilié au syndicat d'Alassane Ndoye.

La rencontre a été finalement tenue au complexe de Pikine. Ce qui n'a pas été du goût des chauffeurs, membres dudit syndicat. Quant à Alassane Ndoye, il n'a pas manqué de cracher du feu sur le chef de l'exécutif du département de Pikine.



« Le ministre de l'Intérieur a reçu une lettre d'Alassane Ndoye, avec toutes les preuves pour la tenue de cette élection. Alassane Ndoye avait écrit au préfet de Pikine, avec un accusé de réception, en date du 07 octobre 2021 sous le n°1755. Mais le préfet ne dit avoir rien reçu. Pourtant nous, nous avons les preuves avec nous. C'est incroyable », se désole El h. Abdou Karim Seck, porte-parole d'Alassane Ndoye.



Pour lui, cette élection est une affaire privée à laquelle le préfet ne doit pas se mêler. « Son rôle se limite à la supervision et à l'organisation. Nous invitons le ministre de l’Intérieur à rappeler à l'ordre le préfet », soutient M. Seck.



Le secrétaire général du Syndicat des travailleurs du transport routier du Sénégal, indique qu'il ne courbera pas l'échine. « Ce n'est pas la première fois avec ce préfet. Une pareille situation était arrivée lorsqu'il servait dans la région de Saint-Louis. Mais il me trouvera toujours sur son chemin », claque-t-il.



Le nouveau président du Regroupement des chauffeurs de la gare routière des Baux maraîchers s'appelle Baba Thiam. Il a été installé hier, devant plusieurs chauffeurs et devant une douzaine de présidents de groupements de chauffeurs, venus de toutes les régions.



À cette occasion, il a décliné sa feuille de route. « Le maraudage est le principal chantier que nous allons attaquer. C'est une pratique qui tue le métier. Aujourd'hui, des chauffeurs restent des jours aux Baux maraîchers sans faire le plein à cause du maraudage. Nous devons tous combattre cette pratique. J'en appelle à la mobilisation de tous », soupire Baba Thiam.













