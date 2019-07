Sa rencontre avec Mahammed Boun Abdallah Dionne, après la folle rumeur sur sa mort: « Son souci le plus pressant aujourd’hui... »

Après les folles rumeurs faisant état, à tort, de son décès, Mahammed Boun Abdallah Dionne serait sorti de la structure médicale américaine sise à Paris où il était aux soins et se contenterait désormais de respecter des rendez-vous. Et d’après Khalifa Dia, ministre- conseiller et maire de Guéoul, ” il n’est guère loin de se porter comme un charme. ”



Notre interlocuteur qui affirme l’avoir vu samedi, confie que l’actuel Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République, se porte mieux. ”Je l’ai vu et on a échangé des civilités. Il m’a confirmé qu’il va véritablement mieux et qu’il a hâte de se remettre complètement sur pied, pour très vite revenir auprès du Président Macky Sall. Autrement dit, son souci le plus pressant aujourd’hui, c’est de venir prêter main forte à son ami et Président.”



Metrodakar souhaite, à nouveau, un prompt rétablissement à l’ancien Premier ministre…

