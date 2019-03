Sabodala Gold Operation : Complaintes autour d’une « vague de licenciements »

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mars 2019

A Sabodala, l’or ne brille pas pour tout le monde. Une série de licenciements y est en cours depuis le début de cette année, « pour des motifs économiques », dénonce-t-on dans les coulisses de la plus grande exploitation aurifère du Sénégal.



Selon le journal Enquête, « 67 personnes ont été remerciées sans autre forme de procès, rien que pour ce premier trimestre de 2019 ». « La manière dont ça s'est fait, est révoltante. Certains l’ont su pendant leur temps de repos et on a empaqueté leurs affaires dans des sachets pour les leur faire parvenir », dénonce-t-on du côté du personnel. En effet, les explications fournies aux travailleurs par le directeur des opérations David Schimtiz, prennent prétexte d'une procédure de licenciements économiques collectifs pour une réorganisation intérieure.

