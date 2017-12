Sabodala Gold Operations: 16 kilos d’or "disparaissent" à l’AIDB

Les redoutables douaniers sont confrontés à une situation inédite à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd). Selon le journal L’Observateur, les gabelous ont constaté un micmac autour de l’or que devait convoyait la Société Sabodala Gold Operations. la société, qui avait estimé initialement l’or à 520 kilos, s’est retrouvé finalement avec 504 kilos d’or; soit un gap de 16 kilos évalués à plus de 300 millions Fcfa.



La Douane, qui tente de clarifier cette affaire, se heurte aux explications des responsables de la société minière, qui évoquent des résidus. La société expédie en moyenne 500 kilogrammes d’or en France toutes les semaines soit chaque mercredi via Air France.



C’est après leur déménagement au nouvel aéroport de Diass que la brigade aéroportuaire a découvert une surenchère sur cette exportation d’or en France. Une amende de plus d’un milliard plane sur la tête de Sabodala Gold Operations.







