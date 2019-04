Sabotage du Rectorat de l’UGB : Les étudiants de l’Ucad refusent de valider l’acte

Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar n’émettent plus sur la même longueur d’ondes que leurs camarades de l'UGB de Saint-Louis, dans cette histoire de sabotage du Rectorat de ladite université. Ce désaccord semble être une volonté de se démarquer. Puisque, les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop considèrent que l’acte posé est très regrettable.



D’après Zik Fm, certains étudiants, exigeant une université mature et respectueuse, fustigent par ailleurs la lenteur judiciaire dans l’affaire Fallou Sène.













