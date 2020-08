Saccage de la mairie de Keur Massar: 30 personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 11:22

Selon la Rfm, une trentaine de personnes impliquées dans le saccage de la Mairie de Keur Massar ont été arrêtées par la gendarmerie. Ces dernières, poursuivies pour association de malfaiteurs, saccage, incendie volontaire, menace de mort entre autres chefs d’inculpation, sont présentement placées sous mandat de dépôt.



Les présumés auteurs, ayant tous participé à la manifestation, ont été identifiés grâce aux enregistrements audio qu’ils partageaient via le réseau social Whatsapp.

