Saccage de la maison du député Farba Ngom : Les populations de Ranérou Ferlo parlent d’un acte criminel qu’il faut punir Le vendredi 21 avril dernier, la maison de Farba Ngom à Ngor a fait l’objet de saccage et d’incendie de la part des jeunes de la localité, furieux et incontrôlables, qui sont passés à l’acte. Suite à cela, les populations de Ranérou Ferlo, l’ensemble des élus locaux, le président du Conseil départemental et le maire condamnent fermement cet acte. Ils estiment qu’il (acte) doit être sévèrement puni.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Avril 2023 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

«Il s’agit là d’un acte criminel que nous condamnons fermement. Nous nous sentons visés, car Farba Ngom est le porte-étendard des populations du Fouta, de son Bosséa, de Matam, Kanel et Ranérou-Ferlo. Cet acte barbare ne doit pas rester impuni. Ranérou Ferlo et l’ensemble de ses élus locaux : le président du Conseil départemental, le maire de Ranérou, le maire de Louguéré Thioly, le maire d’Oudalaye et le maire de Vélingara Ferlo, exprimons notre solidarité agissante au député Farba Ngom», martèle leur porte-parole du jour, Amadou Harouna Diallo dit Galo Diallo.



Ces souteneurs du maire des Agnames étaient face à la presse hier à Dakar. Selon le maire de la commune de Ranérou Ferlo, non moins Haut conseiller des collectivités territoriales, le seul tort de Farba Ngom, c’est sa proximité avec le Président Macky Sall.



«Nous dénonçons avec la dernière énergie cet acte odieux et répréhensible», tonne M. Diallo. À les en croire, il est inadmissible de laisser la place à des fauteurs de trouble dont le seul but est de saper l’ordre public pour créer le chaos dans notre paisible Sénégal. «Leur entreprise sera vouée à l’échec.



Ils invitent l’État à prendre toutes ses responsabilités pour traquer les malfaiteurs, « afin de les mettre hors d’état de nuire», souhaitent-ils.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook