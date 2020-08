Saccage des locaux Les Echos - Les auteurs risquent 10 à 20 ans de prison Les six ( 6) assaillants des locaux Les Echos sont envoyés en prison. L'affaire a été porte en criminelle et ces derniers risquent 10 à 20 ans de prison.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 08:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Procureur criminalise les faits, le Doyen des juges se charge du dossier d’instruction.



Selon les Echos, le Procureur vise l’association de malfaiteurs et le pillage de biens immobiliers appartenant à autrui et les agresseurs risquent entre 10 et 20 ans de réclusion criminelle.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos