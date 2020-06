Saccage des locaux de Rfm Mbacké, les correspondants du département exigent l'ouverture d'une enquête

« Dans la nuit du mardi 02 au mercredi 03 mai 2020, des manifestants se sont gratuitement attaqués à la station Rfm de Mbackè, provoquant des dégâts matériels importants », rappelle le Cadre de Concertation des Correspondants de presse du département de Mbackè (3CM), dans un communiqué.



Ces correspondants, « condamnent avec fermeté, ces actes de vandalisme ».



Le cadre rappelle que la station susnommée avait aussi, lors des dernières élections, « subi des attaques plus ou moins similaires ». Le cadre exige l'ouverture d'une enquête.



Il réaffirme son soutien à toute l'équipe de la Rfm et appelle les autorités à assurer la sécurité des médias en période d'émeutes dans l'agglomération de Touba et Mbackè, et même au-delà.



