Saccage des locaux du journal Les Echos : Le Forum civil et Amnesty Sénégal condamnent cet acte et exigent des poursuites Le Forum civil et Amnesty ont réagi suite au saccage des locaux du journal Les Echos par des individus qui disent être des disciples de Serigne Moustapha Sy. Ce, pour dénoncer ces attaques.

«Le Forum civil condamne sans réserve l'acte de vandalisme dont le journal "Les Echos" est victime. Le Forum civil témoigne sa solidarité indéfectible aux travailleurs du journal et à la presse dans toutes ses composantes», a condamné l’organisation de la société civile. Non sans appeler les citoyens à la sérénité et au respect des lois et règles de la République. Le Forum civil demande à la justice à ouvrir une enquête pour situer les responsabilités, rapporte SenCaféActu.



«Nous condamnons fermement l'attaque perpétrée ce jour contre les locaux du journal Les Echos. Nous encourageons les responsables du journal à porter plainte afin qu'une enquête soit diligentée pour identifier les auteurs de cet acte délictueux et les traduire en justice », a réagi Seydii Gassama de Amnesty.





